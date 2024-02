Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Beijing Aosaikang Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,4 CNH erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 8,62 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,3 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,06 CNH, was einen Abstand von -14,31 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beijing Aosaikang Pharmaceutical eine Rendite von 0 % aus, was 1,73 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,73 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Stimmungsbild bei Beijing Aosaikang Pharmaceutical hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch wurden signifikante Unterschiede in der Diskussion festgestellt. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Aosaikang Pharmaceutical-Aktie liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 64,02 führt zu derselben Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Beijing Aosaikang Pharmaceutical basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Dividendenrendite.