Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktienanalyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Beijing Aosaikang Pharmaceutical hat derzeit einen RSI-Wert von 52,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Aosaikang Pharmaceutical liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite der Beijing Aosaikang Pharmaceutical derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Beijing Aosaikang Pharmaceutical von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.