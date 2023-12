Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Die Aktienanalyse: Beijing Aosaikang Pharmaceutical

Die technische Analyse von Beijing Aosaikang Pharmaceutical zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,45 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 10,59 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +12,06 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,23 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 10,59 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing Aosaikang Pharmaceutical somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen positiv über die Aktie diskutiert wurde. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Aosaikang Pharmaceutical 40. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt erhält Beijing Aosaikang Pharmaceutical gemischte Bewertungen auf Basis der verschiedenen Analysen. Während die technische Analyse positiv ist, zeigen das Anleger-Sentiment und der RSI gemischte bis negative Signale. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.