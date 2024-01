Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Beijing Aosaikang Pharmaceutical-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 9,46 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,82 CNH liegt, was einem Unterschied von +14,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (10,31 CNH) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (+4,95 Prozent) ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf die Beijing Aosaikang Pharmaceutical-Aktie wird auch berücksichtigt, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 73,65 für den RSI7 und 45,02 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent und liegt damit 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Beijing Aosaikang Pharmaceutical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

