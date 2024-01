Beijing New Building Materials ist zurück!

Beijing New Building Materials schüttet eine Dividendenrendite von 2,64 % aus, was 1,15 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse der Beijing New Building Materials-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 26,08 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 25,78 CNH liegt 1,15 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 25,78 CNH liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 23,68 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing New Building Materials-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Beijing New Building Materials ist größtenteils positiv. Soziale Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Beijing New Building Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -7,71 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor hatte die Aktie eine Rendite von 1,51 Prozent, was einer Unterperformance von 7,43 Prozent entspricht. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.