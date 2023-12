Beijing New Building Materials Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Beijing New Building Materials wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Somit ergibt sich für Beijing New Building Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing New Building Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 26,15 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (23,36 CNH) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Beijing New Building Materials aktuell 38,37, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls eine neutrale Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Performance von Beijing New Building Materials in den letzten 12 Monaten lag bei -12,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,97 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Beijing New Building Materials um 12,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.