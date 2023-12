Beijing New Building Materials Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit des Wertpapiers. Bei Beijing New Building Materials liegt das KGV mit 10,86 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite der Beijing New Building Materials-Aktie beträgt derzeit 2,25 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Die Stimmung und Einschätzungen zu Beijing New Building Materials in den sozialen Medien sind überwiegend positiv. Die Anlegerstimmung wird daher als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing New Building Materials-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten auf einen Abwärtstrend hin, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

