Beijing New Building Materials Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Beijing New Building Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,92 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche um 1,79 Prozent, was zu einer Underperformance von -7,71 Prozent für Beijing New Building Materials führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,51 Prozent hatte, lag die Aktie 7,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 26,08 CNH für die Aktie von Beijing New Building Materials. Der letzte Schlusskurs lag bei 25,78 CNH, was einem Unterschied von -1,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,68 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber um +8,87 Prozent. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Beijing New Building Materials mit 11,81 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.

Bei der Betrachtung durch Anleger spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde zur Aktie von Beijing New Building Materials gemessen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Beijing New Building Materials als "Gut" eingestuft.