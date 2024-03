Beijing New Building Materials Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 59 für die Beijing New Building Materials-Aktie, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse zeigt auch, dass der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 44,13 eine ähnlich neutrale Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für die Beijing New Building Materials-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV für Beijing New Building Materials beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing New Building Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage nur um +4,67 Prozent ab, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +3,75 Prozent in Richtung "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist die Beijing New Building Materials-Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,64 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.