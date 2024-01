Beijing New Building Materials Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Beijing New Building Materials schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Bauprodukten. Mit einer Differenz von 1,16 Prozentpunkten (2,64 % gegenüber 1,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Beijing New Building Materials ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing New Building Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,04 CNH. Der letzte Schlusskurs von 25,8 CNH weicht davon um -0,92 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (23,73 CNH) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+8,72 Prozent) und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing New Building Materials beträgt aktuell 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.