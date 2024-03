Beijing New Building Materials Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Beijing New Building Materials-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 26,29 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst steht bei 27,33 CNH, was einem Abstand von +3,96 Prozent entspricht und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 27,36 CNH, was einer Differenz von -0,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Beijing New Building Materials eine Dividendenrendite von 2,64 Prozent auf, was 1,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 1 Prozent in der Bauprodukte-Branche.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Beijing New Building Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,5 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauprodukte-Branche, die im Durchschnitt um -15,55 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,48 Prozent hatte, liegt die Aktie 6,98 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,32 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Beijing New Building Materials-Aktie also Bewertungen von "Neutral" in der technischen Analyse, "Gut" in Bezug auf die Dividende und den Branchenvergleich der Aktienkurse, sowie wiederum "Neutral" auf fundamentalen Kriterien.