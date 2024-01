Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Mate Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwei Wochen wurde Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Bewertung ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material liegt derzeit mit einem Kurs von 31,95 CNH 9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,38 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, da eine erhöhte Aktivität zu beobachten ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen gering, es lassen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material liegt bei 73,21, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".