Beijing Medical and Health Industry-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument, um die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Beijing Health diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder besonders positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Health eine Rendite von 0 Prozent auf, was 3,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3,94 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Beijing Health bei 34,19 liegt, was 34 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Beijing Health im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,94 Prozent erzielt, was 23,42 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,91 Prozent, wobei Beijing Health aktuell 22,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.