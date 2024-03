Beijing Medical and Health Industry Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Beijing Health ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten wird Beijing Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 34,19, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 24,13 entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von Beijing Health liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Beijing Health als neutral ein. Der RSI7-Wert beträgt 75 (was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht) und der RSI25-Wert liegt bei 47,06, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.