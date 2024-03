Beijing Medical and Health Industry Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Beijing Health in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Beijing Health etwas mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Health mit einem Wert von 34,19 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 19,68, was einer Differenz von 74 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Beijing Health derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat eine Dividendenrendite von 4,01 Prozent, was einer Differenz von -4,01 Prozent zur Beijing Health-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für Beijing Health derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 HKD, während der Kurs der Aktie (0,062 HKD) um -22,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 HKD, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt erhält die Aktie von Beijing Health sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen und Dividendenanalyse keine positiven Bewertungen, weshalb sie von der Redaktion insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.