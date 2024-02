Beijing Lier High-Temperature Materials, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs der Beijing Lier High-temperature Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie damit 19,37 Prozent über dem Durchschnitt (-19,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,53 Prozent, wobei die Beijing Lier High-temperature Materials aktuell 19,37 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Beijing Lier High-temperature Materials in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Lier High-temperature Materials momentan mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 73,68 überkauft ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Lier High-temperature Materials mit 16,32 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Metalle und Bergbau". Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.