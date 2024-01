Beijing Lier High-Temperature Materials Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Beijing Lier High-temperature Materials-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 62. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 48,45 aufweist. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Lier High-temperature Materials.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Beijing Lier High-temperature Materials-Aktie eine Rendite von 8,31 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -7,39 Prozent, wobei die Aktie mit 15,7 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Lier High-temperature Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,67 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,82 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Beijing Lier High-temperature Materials festgestellt werden. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Beijing Lier High-temperature Materials-Aktie nach verschiedenen Analysen insgesamt ein "Neutral"-Rating.

