Beijing Lier High-Temperature Materials Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Beijing Lier High-temperature Materials: Analyse von Sentiment, Branchenvergleich, Dividende und Technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Beijing Lier High-temperature Materials wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beijing Lier High-temperature Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Beijing Lier High-temperature Materials mit einer Rendite von 4,81 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,32 Prozent kommt, übertrifft Beijing Lier High-temperature Materials mit 13,13 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 0,97 % ist Beijing Lier High-temperature Materials im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,92 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,95 Prozentpunkte beträgt. Daraus resultiert derzeit die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Lier High-temperature Materials mittlerweile auf 3,67 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,73 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,63 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,68 CNH, was einer Distanz von +1,36 Prozent entspricht und somit auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Beijing Lier High-temperature Materials als "Neutral" vergeben.