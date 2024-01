Beijing Leadman Biochemistry Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und kommunikativen Aktivitäten zu Beijing Leadman Biochemistry in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und die Buzz-Rate.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich, dass Beijing Leadman Biochemistry eine Rendite von -3,85 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 4,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse der Beijing Leadman Biochemistry-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,9 CNH lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,09 CNH lag, was eine Abweichung von +3,22 Prozent bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Leadman Biochemistry einen Wert von 116 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Beijing Leadman Biochemistry in den Bereichen Sentiment, Branchenvergleich, technische Analyse und fundamentale Kriterien jeweils ein "Neutral"-Rating erhält.