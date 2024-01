Beijing Leadman Biochemistry Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Leadman Biochemistry liegt aktuell bei 116, was im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird.

Der Aktienkurs von Beijing Leadman Biochemistry liegt mit einer Rendite von -3,85 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 4,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Beijing Leadman Biochemistry beträgt 0,16 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.