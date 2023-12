Beijing Leadman Biochemistry Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Beijing Leadman Biochemistry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 2,57 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 0,38 Prozent, und Beijing Leadman Biochemistry liegt aktuell um 0,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Beijing Leadman Biochemistry derzeit bei 5,89 CNH liegt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 6,34 CNH, was einer Distanz zum GD200 von +7,64 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,2 CNH, was einer Distanz von +2,26 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Bewertungen mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Beijing Leadman Biochemistry als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 47,43, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Beijing Leadman Biochemistry beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.