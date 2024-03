Beijing Leadman Biochemistry Aktie: Ist es das gewesen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Leadman Biochemistry liegt bei 116, was im Vergleich zum Branche-Durchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Bezogen auf fundamentale Kriterien wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Beijing Leadman Biochemistry eine Performance von -3,85 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche durchschnittlich um -18,62 Prozent gefallen sind. Dies zeigt eine Outperformance von +14,76 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Beijing Leadman Biochemistry. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beijing Leadman Biochemistry-Aktie mit einer Entfernung von -21,25 Prozent vom GD200 als ungünstig eingestuft wird. Auch der GD50 signalisiert mit einer Kursentwicklung von -13,58 Prozent ein negatives Bild. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.