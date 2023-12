Beijing Leadman Biochemistry Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Beijing Leadman Biochemistry Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen positiven Trend. Mit einem aktuellen Kurs von 6,24 CNH liegt sie um +5,94 Prozent über dem GD200 (5,89 CNH), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,21 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum Aktienkurs +0,48 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Beijing Leadman Biochemistry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Leadman Biochemistry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt jedoch bei 58,49, was eine neutrale Einstufung zur Folge hat. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 0,8 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 0,61 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.