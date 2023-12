Beijing Lanxum Aktie: Das kann keiner glauben

Die Doushen Beijing Education &-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage von 2,59 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,64 CNH, was einem Unterschied von +1,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,62 CNH zeigt mit einem Unterschied von +0,76 Prozent eine ähnliche Entwicklung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Doushen Beijing Education &-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenrendite der Doushen Beijing Education &-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,61 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Doushen Beijing Education &-Aktie liegt bei 68,66 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 48,65 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Doushen Beijing Education &-Aktie beträgt derzeit 59, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral einzustufen ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.