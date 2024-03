Beijing Lanxum Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Doushen Beijing Education & diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder positiv noch negativ mit Doushen Beijing Education & befasst, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Doushen Beijing Education & zeigt der RSI7 einen Wert von 28,57, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Doushen Beijing Education & liegt bei 59,5, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Doushen Beijing Education & aktuell bei 2,43 CNH. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 2,65 CNH liegt und somit einen Abstand von +9,05 Prozent aufgebaut hat. Auch der GD50 signalisiert mit einem Niveau von 2,29 CNH eine positive Entwicklung, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.