Beijing Konruns Pharmaceutical Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Beijing Konruns Pharmaceutical: Anleger-Stimmung und technische Analyse

In den letzten zwei Wochen wurde Beijing Konruns Pharmaceutical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Konruns Pharmaceutical derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 35,95 CNH, während der Kurs der Aktie bei 36,63 CNH liegt, was einer Abweichung um +1,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,35 CNH führt zu einer Abweichung von -6,91 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Konruns Pharmaceutical liegt bei 63,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 71,39 und zeigt eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,61 Prozent erzielt, was 55,25 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (-1,64 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,41 Prozent, wobei Beijing Konruns Pharmaceutical aktuell 53,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.