Beijing Konruns Pharmaceutical Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Analyse von Beijing Konruns Pharmaceutical zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend positiv ist. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen besprochen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings wurde auch ein "Schlecht" Rating auf Basis von Handelssignalen festgestellt.

In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz und die Stimmungslage konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich hat Beijing Konruns Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +53,16 Prozent bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 55,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.