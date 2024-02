Beijing Kingee Culture Development, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Kingee Culture Development liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,15 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung an. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Beijing Kingee Culture Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,84 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -21,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Beijing Kingee Culture Development um -18,59 Prozent unterperformt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,25 Prozent, und auch hier lag die Aktie von Beijing Kingee Culture Development mit einer Unterperformance von 18,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Beijing Kingee Culture Development beträgt 48, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Beijing Kingee Culture Development-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,19 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,53 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -20,69 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,77 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,53 CNH darunter, was einer Abweichung von -8,66 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.