Beijing Kingee Culture Development Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Beijing Kingee Culture Development wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bezüglich der Dividendenausschüttung als niedriger bewertet. Die Dividende des Unternehmens liegt bei 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 1,91 % liegt, was zu einer Differenz von 1,91 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Beijing Kingee Culture Development in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gezeigt. Während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,92 Prozent gefallen sind, konnte das Unternehmen eine Performance von 6,67 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,59 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer insgesamt guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Beijing Kingee Culture Development auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,36 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,9 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,45 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.