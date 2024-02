Beijing Kingee Culture Development Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Kingee Culture Development liegt mit 48,7 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion betrachtet das Unternehmen daher als "Neutral" bezüglich der Anlegerstimmung.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) ist zu erwähnen, dass der 7-Tage-RSI von Beijing Kingee Culture Development aktuell bei 24 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt Beijing Kingee Culture Development mit einer Rendite von -39,84 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche (mittlere Rendite von -24,69 Prozent) liegt die Aktie mit 15,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.