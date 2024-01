Beijing Kingee Culture Development Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Beijing Kingee Culture Development in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegermeinung war in letzter Zeit vor allem positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,29 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 2,71 CNH beträgt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -17,63 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,98 CNH, was zu einem Abstand von -9,06 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Beijing Kingee Culture Development mit 48,7 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.