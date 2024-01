Beijing Kaiwen Education Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Beijing Kaiwen Education-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,62 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +4,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,58 CNH, was einer Abweichung von +5,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Beijing Kaiwen Education somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche verzeichnete die Beijing Kaiwen Education-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,85 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,26 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,6 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 6,44 Prozent, wobei Beijing Kaiwen Education um 0,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Empfehlung für die Beijing Kaiwen Education-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 30,77 und einem RSI25-Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Kaiwen Education 78, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Beijing Kaiwen Education-Aktie somit gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, wobei sowohl neutrale als auch positive Einschätzungen vorliegen.