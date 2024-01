Beijing Kaiwen Education Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Beijing Kaiwen Education beträgt das aktuelle KGV 78, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Beijing Kaiwen Education weder unterbewertet noch überbewertet, und wird daher von der Redaktion neutral bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beijing Kaiwen Education nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,87 Prozentpunkte (0% gegenüber 0,87%). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Beijing Kaiwen Education als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeitperioden und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Kaiwen Education-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,77 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance hat Beijing Kaiwen Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,85 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 1,26 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +5,6 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Kaiwen Education. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Beijing Kaiwen Education um 0,41 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.