Beijing Join-Cheer Software Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Beijing Join-cheer Software hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,25 CNH erreicht. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 6,91 CNH, was einer Distanz zum GD200 von -4,69 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 7,05 CNH, was einen Abstand von -1,99 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Beijing Join-cheer Software eingestellt waren, mit sechs positiven und acht negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beijing Join-cheer Software im Vergleich zur Durchschnittsdividende der Branche Software eine Rendite von 0 % aus, was 0,6 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 0,6 % ist und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Join-cheer Software liegt bei 101,42, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".