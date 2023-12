Beijing Jingyuntong Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Jingyuntong-Aktie liegt bei 75,76 und weist darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage der Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Jingyuntong-Aktie der letzten 200 Handelstage um 21,7 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -5,66 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Beijing Jingyuntong-Aktie eine Rendite von -35,5 Prozent auf, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -28,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Beijing Jingyuntong-Aktie in verschiedenen Bereichen eine negative Tendenz aufweist und daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.