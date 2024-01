Beijing Jingyuntong Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Beijing Jingyuntong liegt bei 17,78, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 52,99, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Beijing Jingyuntong wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Insgesamt wird Beijing Jingyuntong in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Befunde. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird daher die Stimmung rund um Beijing Jingyuntong als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,71 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Beijing Jingyuntong damit 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -5,63 Prozent, wobei Beijing Jingyuntong aktuell 24,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.