Beijing Jingyuntong Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert und auf einen Wert zwischen 0 und 100 gebracht. Der Beijing Jingyuntong-RSI liegt bei 42,86, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 56,23 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Beijing Jingyuntong mit einer Rendite von -44,89 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist das Unternehmen mit 20,05 Prozent eine deutliche Unterperformance auf. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Beijing Jingyuntong in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beijing Jingyuntong wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,9 CNH mit dem aktuellen Kurs (3,9 CNH) eine Abweichung von -20,41 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,18 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.