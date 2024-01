Beijing Jingyuntong Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Die Beijing Jingyuntong-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,41 CNH gehabt, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,57 CNH eine Abweichung von -15,53 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 4,55 CNH, was einem ähnlichen Wert (+0,44 Prozent) wie der aktuelle Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Jingyuntong-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 21,05 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" für dieses Signal. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Beijing Jingyuntong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,71 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -24,17 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit 44,35 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Jingyuntong-Aktie daher ein "Gut"-Rating.