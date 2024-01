Beijing Jingneng Power Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Beijing Jingneng Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,4 Prozent erzielt, was 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,07 Prozent, wobei Beijing Jingneng Power aktuell 3,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Beijing Jingneng Power haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 3,3 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 2,96 CNH liegt, was einem Abstand von -10,3 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2,97 CNH, was einer Differenz von -0,34 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.