Beijing Jingneng Power Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Beijing Jingneng Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,97 CNH liegt, was einem Unterschied von -8,9 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 2,97 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt und die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln hingegen überwiegend positive Meinungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Jedoch ergaben fünf Signalen letztlich eine Einstufung als "Schlecht"-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Beijing Jingneng Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,18 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche eine Outperformance von +0,24 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite ebenfalls um 0,24 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.