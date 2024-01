Beijing Jingneng Power Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Beijing Jingneng Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3,29 CNH aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 3,06 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich hingegen ein Wert von 2,99 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit ein "+2,34 Prozent"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Beijing Jingneng Power-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Beijing Jingneng Power veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sieben Signalen für "Schlecht" und keiner für "Gut". Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Jingneng Power liegt bei 10, was eine überverkaufte Situation indiziert und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 für das Unternehmen liegt bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".