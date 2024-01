Beijing Jingneng Power Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Beijing Jingneng Power hat in den letzten Tagen eine Kurs von 3,04 CNH erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 3,29 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich -7,6 Prozent unter dem GD200 befindet, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3 CNH, was einem Abstand von +1,33 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Beijing Jingneng Power haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung wird aufgrund überwiegend neutraler Themen und Kommentare als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Jingneng Power liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Beijing Jingneng Power als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.