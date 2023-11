Beijing Jingneng Power Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation. Betrachten wir nun Beijing Jingneng Power anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 81,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Beijing Jingneng Power-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 neutral, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Beijing Jingneng Power eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Jingneng Power in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 2 Schlecht- und 0 Gut-Signale, woraus sich eine "Schlecht" Empfehlung ableiten lässt. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher mit "Gut" eingeschätzt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz gab, wodurch die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Beijing Jingneng Power-Aktie ergibt sich ein Wert von 3,33 CNH aus den letzten 200 Handelstagen, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Beijing Jingneng Power-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.