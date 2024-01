Beijing Jingneng Power Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Beijing Jingneng Power wird der RSI auf 7- und 25-Tages-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft an und wird als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Beijing Jingneng Power mit einer Rendite von -3,4 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Bezogen auf die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Beijing Jingneng Power in den letzten Tagen mehrheitlich positiv. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Feedback. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Beijing Jingneng Power von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass der langfristige 200-Tages-Durchschnitt für Beijing Jingneng Power eine Abweichung von -8,21 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend wird Beijing Jingneng Power auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.