Beijing Jingneng Clean Energy Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Beijing Jingneng Clean Energy zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Jingneng Clean Energy zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Beijing Jingneng Clean Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Beijing Jingneng Clean Energy liegt bei 82,35, was als überkauft betrachtet wird, und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von Beijing Jingneng Clean Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,29 Prozent erzielt, was 14,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Jingneng Clean Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.