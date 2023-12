Beijing Jingneng Clean Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Beijing Jingneng Clean Energy ergibt sich auf der 7-Tage-Basis ein RSI von 12 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auf der 25-Tage-Basis ist das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Beijing Jingneng Clean Energy zeigen sich neutral. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und geringe Veränderungen hin. Daher wird das langfristige Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Unternehmen als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,9 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 68 Prozent. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich für Beijing Jingneng Clean Energy ein neutrales bis positives Bild, das sich in den verschiedenen Analysen widerspiegelt.