Beijing Jingkelong Aktie: Was noch aussteht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jingkelong liegt derzeit bei 6. Dies bedeutet, dass die Börse 6,72 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 85 Prozent. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt das durchschnittliche KGV 43, was zeigt, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beijing Jingkelong im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 0 % aus. Das sind 5,83 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,83 %. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass die Anleger in den letzten Monat nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Beijing Jingkelong-Aktie.

Anleger können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Beijing Jingkelong hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.