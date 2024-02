Beijing Jingkelong Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Beijing Jingkelong verzeichnet einen Rückgang von -32,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -5,74 Prozent im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Beijing Jingkelong um 14,58 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Jingkelong liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 55,56 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält Beijing Jingkelong eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Beijing Jingkelong eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Jingkelong liegt derzeit bei 6,72, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 43. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild für Beijing Jingkelong, das von neutralen bis positiven Bewertungen in den verschiedenen Kategorien geprägt ist.