Beijing Jingkelong Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Jingkelong zeigt eine Bewertung von 66,67, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 55 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 22,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,71 Prozent, und Beijing Jingkelong liegt aktuell 14,62 Prozent unter diesem Wert, was eine Bewertung auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Jingkelong bei 0,55 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,44 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,46 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating bewertet.