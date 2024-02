Beijing Jingkelong Aktie: Ist das noch wichtig?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Beijing Jingkelong eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Beijing Jingkelong daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Beijing Jingkelong zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Jingkelong weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht hat der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Jingkelong mittlerweile 0,52 HKD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,48 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,47 HKD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Beijing Jingkelong mit einer Rendite von -32,43 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Ebenso liegt die Rendite der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche bei -28,97 Prozent, wobei Beijing Jingkelong mit 3,47 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Beijing Jingkelong in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.